明年台灣燈會「抵嘉」 張花冠：正確選擇

2017-02-17 19:16

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕行政院傍晚宣布2018國家燈會將由嘉義縣主辦，縣長張花冠感謝中央正確的選擇。

張花冠指出，台灣燈會屬於國家級規格燈會，將帶來更多經濟與附加效益，嘉義縣準備好了，2018年元宵節台灣燈會「抵嘉」，嘉義縣不會讓全國民眾失望，請大家拭目以待。

不過張也強調，開心只能一下下，未來一年縣府團隊將很認真、很努力準備，以創意和驚艷帶領國內外遊客重新認識嘉義之美，讓世界看見台灣，看見嘉義。

張花冠進一步說，故宮南院的文化典藏，北緯23.5度愛情天際線的浪漫，阿里山閃亮的招牌，在其他縣市及觀光商圈因中客團減少帶來經濟衝擊的同時，嘉義縣105年的遊客人數逆勢上揚，相信在台灣燈會加持下，嘉義縣將以精緻的品牌和內涵迎接來自各地的遊客。