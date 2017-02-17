| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

明年台灣燈會「抵嘉」 張花冠：正確選擇

2017-02-17  19:16

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕行政院傍晚宣布2018國家燈會將由嘉義縣主辦，縣長張花冠感謝中央正確的選擇。

張花冠指出，台灣燈會屬於國家級規格燈會，將帶來更多經濟與附加效益，嘉義縣準備好了，2018年元宵節台灣燈會「抵嘉」，嘉義縣不會讓全國民眾失望，請大家拭目以待。

不過張也強調，開心只能一下下，未來一年縣府團隊將很認真、很努力準備，以創意和驚艷帶領國內外遊客重新認識嘉義之美，讓世界看見台灣，看見嘉義。

張花冠進一步說，故宮南院的文化典藏，北緯23.5度愛情天際線的浪漫，阿里山閃亮的招牌，在其他縣市及觀光商圈因中客團減少帶來經濟衝擊的同時，嘉義縣105年的遊客人數逆勢上揚，相信在台灣燈會加持下，嘉義縣將以精緻的品牌和內涵迎接來自各地的遊客。

廣告
  • 議員林緗亭在議會臨時會獻上「台灣燈會在嘉義」的獎盃給縣長張花冠。（記者蔡宗勳攝）

    議員林緗亭在議會臨時會獻上「台灣燈會在嘉義」的獎盃給縣長張花冠。（記者蔡宗勳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣燈會 張花冠
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：明年台灣燈會「抵嘉」 張花冠：正確選擇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.