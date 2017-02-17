司改國是會議 21項議題清單出爐！
2017-02-17 19:28
司改國是會議的議題清單出爐。（司法改革國是會議籌備委員會提供）
〔記者黃欣柏／台北報導〕備受國人關注的司改國是會議，即將於本月20日起展開分組會議，據了解，會議中將討論多達21項議題，清單如下：
一、保護犯罪被害人：
二、保護弱勢族群在司法中的處境
三、減低冤案發生與強化救濟機制
四、建構人權、效能、透明的大法官解釋程序
五、司法政策權歸屬（雙元司法行政系統的變革）
六、建構人權、效能、精實的法院組織與程序
七、建構專業的法院/法庭
八、法律人的養成、考選、專業訓練
九、提升檢察系統的透明與效能
十、檢討法官、檢察官的監督與問責
十一、律師的專業化與職業倫理
十二、檢討檢、警、調人員的專業分工
十三、人民參與司法
十四、公開透明的司法
十五、親近人民的司法
十六、獄政制度改革
十七、毒品政策檢討
十八、有效打擊犯罪
十九、犯罪預防與管理
二十、司法科學、鑑定機制與專家證人
二十一、偵查不公開、媒體影響審判與隱私保護
司改國是會議的議題清單出爐。（司法改革國是會議籌備委員會提供）
司改國是會議的議題清單出爐。（司法改革國是會議籌備委員會提供）
司改國是會議的議題清單出爐。（司法改革國是會議籌備委員會提供）
司改國是會議的議題清單出爐。（司法改革國是會議籌備委員會提供）
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