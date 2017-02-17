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司改國是會議 21項議題清單出爐！

司改國是會議的議題清單出爐。（司法改革國是會議籌備委員會提供）

2017-02-17  19:28

〔記者黃欣柏／台北報導〕備受國人關注的司改國是會議，即將於本月20日起展開分組會議，據了解，會議中將討論多達21項議題，清單如下：

一、保護犯罪被害人：

二、保護弱勢族群在司法中的處境

三、減低冤案發生與強化救濟機制

四、建構人權、效能、透明的大法官解釋程序

五、司法政策權歸屬（雙元司法行政系統的變革）

六、建構人權、效能、精實的法院組織與程序

七、建構專業的法院/法庭

八、法律人的養成、考選、專業訓練

九、提升檢察系統的透明與效能

十、檢討法官、檢察官的監督與問責

十一、律師的專業化與職業倫理

十二、檢討檢、警、調人員的專業分工

十三、人民參與司法

十四、公開透明的司法

十五、親近人民的司法

十六、獄政制度改革

十七、毒品政策檢討

十八、有效打擊犯罪

十九、犯罪預防與管理

二十、司法科學、鑑定機制與專家證人

二十一、偵查不公開、媒體影響審判與隱私保護

司改國是會議的議題清單出爐。（司法改革國是會議籌備委員會提供）

司改國是會議的議題清單出爐。（司法改革國是會議籌備委員會提供）

司改國是會議的議題清單出爐。（司法改革國是會議籌備委員會提供）

司改國是會議的議題清單出爐。（司法改革國是會議籌備委員會提供）

司改國是會議的議題清單出爐。（司法改革國是會議籌備委員會提供）

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