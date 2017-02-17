司改國是會議 分組委員名單曝光！

2017-02-17 19:28

〔記者蘇芳禾、項程鎮／台北報導〕總統府司法改革國是會議籌備委員會於今（17）日正式公布分組會議的委員名單，101位的分組會議委員來自社會各界，由15位票選產生的法官、檢察官、律師，70位籌備委員會推薦人選，與16位的籌備委員組成。林峯正強調，司法改革不是法律人的專利，社會各界對於司法改革的想法，都應該進到國是會議裡面來。因此，每一分組中，非法律人皆超過半數。

國安會諮委、委員會副執行秘書林峯正表示，整個推薦作業從今（106）年1月下旬開始，由籌備委員推薦各組委員，同時，籌備委員會也發函給意見徵集階段曾經提出建言的41個民間團體，邀請其推薦人選。至2月13日為止，籌備委員共推薦了三百多人，民間團體則推薦了將近兩百位的人選。經過充分、細緻的討論，籌備委員會推舉了每組14位，合計五組70位的分組委員，再加上15位票選產生的法官、檢察官、律師，與16位籌備委員，組成101位的分組會議委員名單。

林峯正說明，籌備委員會原本預計每組推舉12位的委員，每組只有一位法律學者；許多籌備委員認為，為了增加議題討論的深度和廣度，希望能在每組增加一位法律學者。交換意見過後，此提議獲得籌備委員會的支持，決定每組增加推薦一位法律學者與一位非法律人，維持每組推舉人選非法律人過半的原則。

針對近日法律專業社群對於人選產生的諸多批評，林峯正也解釋，籌備委員會當初在規劃時，即考量了法律專業社群的代表性問題，因此決議讓法官、檢察官、律師各自票選出5位代表，分別由司法院、法務部、全國律師聯合會辦理票選；同時，為了容納更專業多元的聲音，除了票選的法官、檢察官與律師之外，籌備委員會也依據各分組的專業議題領域，綜合推薦了法官、檢察官與律師各5位，共15位代表；希望透過這樣的安排，讓專業社群的意見，能在國是會議裡充分表達。

林峯正說，司法改革不是法律人的專利，社會各界對於司法改革的想法，都應該進到國是會議裡面來。因此，每一分組產生的17位委員，非法律人皆超過半數。其次，在推薦名單的過程裡，籌備委員會按照專業、功能、多元、代表的要求，仔細考量人選，每位都是一時之選。不可避免，仍有許多遺珠之憾，未能納入分組會議的委員名單。分組會議啟動後視議題需要，仍會邀請相關人士列席報告，持續邀請公民社會一同參與司法改革國是會議。

司法改革國是會議籌備委員會也公布了各分組的議題清單，每組分配四到五大類議題及子題，總共有二十一大類議題。林峯正說明，這份清單是籌備委員會根據意見徵集結果歸納而成，各分組會根據清單，來安排議題討論的順序。林峯正也強調，人民最為關切的議題，諸如人民參與審判、法律見解不一致等問題，各分組一定會納入議程。

總統府司法改革國是會議分組會議的各組名稱與召集人分別為：

第一組「保護被害人與弱勢者的司法」，召集人羅秉成委員，成員包括兒童權益促進協會理事長王薇君、含冤1490日終獲無罪的冤案平反者陳龍綺等。

第二組「全民信賴公正專業的司法」，召集人林子儀，成員有國際透明組織台灣總會監事王文玲、最高法院院長鄭玉山等

第三組「權責相符高效率的司法」，召集人瞿海源委員，成員包括作家張娟芬、社團法人台灣社會福利總盟秘書長孫一信等。

第四組「參與透明親近的司法」，召集人許玉秀委員，成員有『台灣冤案實錄』專欄作家江元慶、財團法人器官移植捐贈登錄中心董事何錚錚等。

第五組「維護社會安全的司法」，召集人梁永煌委員，成員包括臺灣基隆地方法院調查保護室主任調查保護官王以凡、作家、更生團契志工劉北元等。

完整分組委員名單如下：

1：保護被害人與弱勢者的司法

召集人羅秉成：財團法人法律扶助基金會董事長

籌備委員王婉諭：全職媽媽

籌備委員李振輝：中華民國聽障人協會顧問

非法律人王薇君：中華民國兒童權益促進協會理事長

非法律人李俊億：國立臺灣大學醫學院法醫學科暨研究所教授

非法律人林照真：國立臺灣大學新聞研究所教授

非法律人陳龍綺男冤案平反者

非法律人Yapasuyongu'e Akuyana（陳旻園）：台灣原住民族政策協會執行長

非法律人阮文雄：財團法人台灣省天主教會新竹教區越南外勞配偶辦公室主任

非法律人黃嵩立：國立陽明大學公共衛生研究所專任教授

非法律人趙儀珊：國立臺灣大學心理學系助理教授

非法律人謝世民：國立中正大學哲學系專任教授

法律人毛松廷：台灣桃園地方法院法官

法律人蔡烱燉：司法院副院長

法律人林志峯：臺灣高等法院臺南分院檢察署檢察官

法律人姚崇略：臺灣高雄地方法院檢署檢察官

法律人施秉慧：中華民國律師公會全國聯合會秘書長

法律人黃致豪：致策國際法律事務所律師

法律人張文貞：國立臺灣大學法律學院教授

法律人林裕順：中央警察大學刑事系教授

2：全民信賴、公正專業的司法

召集人林子儀：中央研究院法律所所長

籌備委員何飛鵬：城邦媒體集團首席執行長

籌備委員許宗力：司法院院長

籌備委員劉連煜：臺灣期貨交易所董事長

非法律人王金壽：國立成功大學政治系暨政治經濟學研究所教授

非法律人王文玲：國際透明組織台灣總會監事

非法律人石賜亮：社團法人中華民國企業經理協進會常務理事

非法律人吳重禮：中央研究院政治學研究所研究員

非法律人范立達：文字工作者

非法律人陳俊宏：東吳大學政治學系副教授

非法律人孫友聯：台灣勞工陣線秘書長

非法律人黃怡碧：人權公約施行監督聯盟執行長

非法律人鄭麗珍：國立台灣大學社會工作學系專任教授

法律人鄭玉山：最高法院院長

法律人張升星：臺中高等行政法院法官

法律人吳巡龍：臺灣澎湖地方法院檢署檢察官

法律人蔡碧玉：法務部司法官學院院長

法律人林志忠：旭成國際法律事務所所長

法律人張菊芳：台北律師公會理事長

法律人林明昕：國立臺灣大學法律學院教授

法律人李建良：中央研究院法律學研究所研究員兼副所長

3：權責相符、高效率的司法

召集人瞿海源：中央研究院社會學研究所兼任研究員

籌備委員邱太三：法務部部長

籌備委員楊雲驊：國立政治大學法律系教授

非法律人張娟芬：作家

非法律人蔡博方：臺北醫學大學醫學人文研究所助理教授

非法律人湯京平：國立政治大學政治學系教授

非法律人楊永年：國立成功大學政治系暨政治經濟學研究所教授

非法律人孫一信：社團法人台灣社會福利總盟秘書長

非法律人馮賢賢：新台灣和平基金會執行長

非法律人劉恆維：雙和醫院神經外科醫師

非法律人薛明玲：社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事長

非法律人廖英藏：財團法人犯罪被害人保護協會常務董事

法律人賴恭利：臺灣臺中地方法院法官

法律人林孟皇：臺灣高等法院法官

法律人林達：臺灣臺北地方法院檢署檢察官

法律人陳瑞仁：法務部參事

法律人尤伯祥：台北律師公會常務理事

法律人陳重言：華亞協和法律事務所律師

法律人李佳玟：國立成功大學法律學系教授

法律人林鈺雄：國立臺灣大學法律學院教授

4：參與、透明、親近的司法

召集人許玉秀：前大法官

籌備委員高茹萍：台灣再生能源推動聯盟理事長

籌備委員李念祖：理律法律事務所合夥律師

非法律人江元慶：『台灣冤案實錄』專欄作家

非法律人何錚錚：財團法人器官移植捐贈登錄中心董事

非法律人林常青：國立成功大學經濟學系副教授

非法律人陳瑤華：東吳大學哲學系教授

非法律人陳淑蘭：財團法人陽光社會福利基金會事業營運中心總經理

非法律人張維志：Opendata.tw 計畫負責人

非法律人路平：作家

非法律人賴月蜜：慈濟大學社會工作學系副教授

非法律人謝明珠：東京語文學院副校長

法律人陳憲裕：臺灣高等法院法官

法律人陳欽賢：臺灣臺南地方法院法官

法律人蔡元仕：臺灣宜蘭地方法院檢察署主任檢察官

法律人江惠民：臺灣高等法院臺中分院檢察署檢察長

法律人吳光陸：精誠法律事務所主持律師

法律人張靜：台灣陪審團協會理事長

法律人顏厥安：國立臺灣大學法律學院教授

法律人林超駿：台北大學法律學院教授兼院長

5：維護社會安全的司法

召集人梁永煌：今周刊社長

籌備委員黃秀端：東吳大學政治系教授兼人文社會學院院長

籌備委員蔡秀涓：國際透明組織台灣總會常務監事

非法律人王以凡：臺灣基隆地方法院調查保護室主任調查保護官

非法律人林文蔚：法務部矯正署宜蘭監獄戒護科管理員

非法律人邱欽庭：財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事長

非法律人周愫嫻：國立臺北大學犯罪學研究所教授兼所長

非法律人紀惠容：財團法人勵馨社會福利事業基金會執行長

非法律人許主峯：新北市愛鄉協會常務理事

非法律人章光明：中央警察大學行政警察系暨警察政策研究所教授

非法律人劉北元：作家、更生團契志工

非法律人劉淑瓊：財團法人台灣醫療改革基金會董事長

法律人李明鴻：臺灣高雄少年及家事法院法官

法律人許仕楓：臺灣高等法院法官

法律人余麗貞：法務部檢察司副司長

法律人陳宏達：臺灣基隆地方法院檢署檢察長

法律人黃旭田：財團法人民間公民與法治教育基金會董事

法律人賴芳玉：律州聯合法律事務所家事部門主持律師

法律人林志潔：國立交通大學科技法律學院教授兼副院長

法律人盧映潔：國立中正大學法律學系教授