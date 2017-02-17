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民眾投訴「衛生紙太硬」被嗆翻 議員更震驚這件事

2017-02-17  19:20

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾透過台北市市民信箱投訴「停車場廁所衛生紙太硬」，畫面被擷圖PO到臉書粉絲頁爆料公社後遭網友嗆爆，痛斥刁民。不過民進黨台北市議員洪健益指出，市府員工把內部文件翻拍放上網路揶揄嘲笑，更讓人震驚。

爆料公社今天PO出台北市政府市長信箱的畫面，投訴民眾指稱，「地下停車場的廁所衛生紙比一般捲筒式衛生紙硬多了，擦了屁股很痛，政府財政困難也不應提供這麼硬的衛生紙吧？請儘速改善」，許多網友認為有衛生紙就不錯了，這樣的投訴太誇張，批評該投訴者是刁民。

不過議員洪健益傍晚在臉書表示，在爆料公社看到市府的內部文件又外流，比民眾的投訴內容更讓人震驚；不論市府或民意單位，每天接到光怪陸離的案子何其多，但民眾投訴內容是一回事，市府內部員工把這樣的文件翻拍放上網路揶揄嘲笑，又是另一回事。

洪健益說，看來柯文哲市長過去兩年抓漏還抓不夠，如何有效控管內部文件不會一天到晚被翻拍、外流或被人家不小心撿到，才是柯市長未來兩年的大挑戰。

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  • 有民眾透過台北市市民信箱投訴「停車場廁所衛生紙太硬」，被擷圖PO到臉書粉絲頁爆料公社後，遭網友嗆爆。（圖擷取自爆料公社）

    有民眾透過台北市市民信箱投訴「停車場廁所衛生紙太硬」，被擷圖PO到臉書粉絲頁爆料公社後，遭網友嗆爆。（圖擷取自爆料公社）

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