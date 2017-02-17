228事件70周年 沈澄淵：政府應續追真相
2017-02-17 19:15
［記者王涵平／台南報導］228事件70周年，台南縣228公義和平救世會榮譽理事長沈澄淵表示，228真相迄今仍是謎，政府應續追查。
曾任228基金會7、8、9屆董事的沈澄淵，認為目前228受難人數統計，官方數據與學者專家調查件數仍有很大差距，且加害者責任尚未釐清，留下許多未解的公案，期待政府持續追查。
此外，有關228賠償事宜，申請期限延長至今年5月23日止，仍有許多受難者家屬對於賠償有不平之鳴，希望政府深入調查以求平反。
沈澄淵表示，政府成立228基金會是希望台灣人都能記得這段歷史傷痛，歷史悲劇可以原諒、但不能忘記，擔任228基金會董事20年，將228補償條例改為賠償，賠償是政府做錯了，要賠人民生命財產的損失。
在228事件70周年前夕，他說，官方統計228受難人數約1萬8千人至2萬8千人，史明的著作「台灣人四百年史」卻有10餘萬人，基金會通過的案件卻僅有2000多件，面對歷史謎團，政府有必要繼續查明真相。
他認為，國民黨黨史館相關資料並未完全真實公開，甚至國家檔案局資料也不完備，如今只有受害人，沒有加害人，受難者家屬期待政府能進一步釐清責任，早一天真正走出悲情。
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