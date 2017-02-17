國民黨控黨產會施錦芳違法領雙薪 屏縣府澄清

施錦芳曾任屏東縣政府稅務局長。（記者侯承旭攝）

2017-02-17 21:10

〔記者侯承旭／屏東報導〕國民黨文傳會今天上午召開記者會，指不當黨產委員會發言人施錦芳於105年8月31日再任公職，未依規定停發月退休金及優惠存款利息一案，屏東縣政府澄清國民黨指控有誤。

屏東縣政府稅務局前局長施錦芳退休後，於105年8月31日再任不當黨產委員會聘用專任委員，該委員會於105年9月1日發文通知屏東縣稅務局，並副知公務人員退撫基金管理委員會、台灣銀行及銓敘部。

屏縣府表示，施錦芳再任不當黨產委員會專任職務，依公務人員退休法第23條規定，應停發月退休金及優惠存款利息，原已支領之105年下半年退休金（依規定於105年7月16日發給），已由公務人員退撫基金管理委員會及稅務局核算通知施錦芳繳回，至於優惠存款利息部分則由台灣銀行停發。

屏東縣政府人事處表示，國民黨文傳會有關施錦芳的不當指述部分，顯係錯誤。