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公務員為何沒國際視野？ 杜紫宸：國家不願投資

2017-02-17  21:02

〔即時新聞／綜合報導〕公務員為何沒有國際視野？工研院知識經濟與競爭力研究中心前主任杜紫宸在臉書發文稱，他曾與前經建會主委管中閔、4位公務員等人一起出國，但其中有3位卻是首次因公出國，這讓他感嘆因為國家招考了最優秀的畢業生，卻不願投資培訓和養成。

杜紫宸昨在臉書發文，指他在2014年陪同管中閔前往德國，當時經建會經研處、部門處、國土處、人力規劃處也都各派了1位有15至20年資歷的中階公務員同行，但這4人中卻有3人是首次因公出國。

杜紫宸指出，在立法院年年删減下，公務部門的出國預算早已所剩無幾，只夠支應主委、副主委等重要公務出差，基層甚至於中層公務員則完全没有機會。他因而感嘆國家雖招考了優秀的畢業生，卻不願投資及養成，「沒有國際視野，如何做得出有水準的經建規劃」？

雖然有網友質疑「民代依然可以爽爽出國，回來考察心得只需寫『妖受讚』即可。」不過杜紫宸在該文底下寫說，只要少建一個蚊子館，就能支應3到5萬人次的公務人員及民代出國，他聲稱民代去聽音樂會也没什麽不好，因為在「心羡慕之」的情況下，回來也會支持文教建設。

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  • 杜紫宸在臉書發文，感嘆國家雖招考了優秀的畢業生，卻不願投資及養成，「沒有國際視野，如何做得出有水準的經建規劃」？（圖擷自臉書）

    杜紫宸在臉書發文，感嘆國家雖招考了優秀的畢業生，卻不願投資及養成，「沒有國際視野，如何做得出有水準的經建規劃」？（圖擷自臉書）

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相關關鍵字： 公務員 出國考察 出國考察報告 國家 國際視野 國際觀 政府 杜紫宸 立法院 資歷 預算
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