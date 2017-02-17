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不滿年改 退伍軍人丟煙霧彈、扯國防部大門抗議 明將補班 週日不實施國5北上高乘載管制 悲劇！妻趁夫外出 攜7歲女兒浴室燒炭 送醫急救
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不滿年改 退伍軍人丟煙霧彈、扯國防部大門抗議

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議，並丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒。（記者方賓照攝）

2017-02-17  18:10

〔記者涂鉅旻／台北報導〕逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，今下午3點半左右聚集在國防部大門口抗議，除呼籲蔡英文政府給予軍人應有保障，也不該污名化軍人，並要求國防部長馮世寬出面、端出軍人年改方案回應。不過，馮今赴立法院參加總質詢，尚未回到國防部，讓陳情的退伍軍人相當不滿，紛丟雞蛋、煙霧彈、冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒，場面一片混亂。

國防部今日由資源規劃司司長陳正棋出面接受陳情，他表示，他也是即將退伍的軍人，軍人最瞭解軍人，希望在場群眾能冷靜，國防部一定會全盤考量。不過陳情者不領情，紛紛高喊「馮世寬下台！」

陳情者原揚言，如今日下午5點以前等不到馮世寬、國軍版年改方案，將有更激烈動作，卻在下午4點40分左右開始丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，也紛紛聚集在國防部大門口，欲將國防部大門的鐵捲門搖倒，憲兵、陸軍、空軍待命班見狀，在國防部內拉住鐵門，阻止陳情者行為，警方也三度舉牌要求解散，雖活動已結束，仍有不少陳情者聚集在國防部大門前，繼續用大聲公發言。

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議。（記者方賓照攝）

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議，並丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒。（記者方賓照攝）

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議，並丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒。（記者方賓照攝）

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議，並丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒。（記者方賓照攝）

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議，並丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒。（記者方賓照攝）

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議。（記者方賓照攝）

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議，並丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒。（記者方賓照攝）

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議。（記者方賓照攝）

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議，並丟擲煙霧彈、雞蛋、撒冥紙，甚至試圖將國防部大門搖倒。（記者方賓照攝）

逾50名退伍軍人不滿蔡英文政府年金改革方案，聚集在國防部大門口抗議。（記者方賓照攝）

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