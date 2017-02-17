週報》拳霸阿童愛邱惠美，因為她的咪咪……
2017-02-17 18:52
〔記者楊久瑩／台北報導〕台北市議員童仲彥家暴事件引發社會撻伐，但拳霸阿童果真揮拳毀前程，聲勢直直落？資深命理老師江嘉葉透露，感情世界備受社會撻伐的阿童，對女人有「獨特的偏好」，但可不會為了女人「荒廢」事業！
台北市議員童仲彥日前爆出家暴醜聞，妻子李秀環經常遭其拳腳相向，挨揍的傷後照片震驚社會各界；而童仲彥也與板橋服務處主任邱惠美鬧出誹聞，並以「不喜歡就不是男人」來為自己開脫，種種的感情糾紛，使得童仲彥不僅被開除民進黨籍，輿論更直指將影響下屆選情。
擅於通靈解命的江嘉葉分析，童仲彥時而溫和有禮，時而粗魯焦躁，人前人後判若兩人，在情愛上和藹可親，對剛交往的女性善於甜言蜜語、很能打動芳心，加上童仲彥本身非常上進努力，有社會地位，給人可靠的安全感，所以桃花一朵接一朵自動或被動投入他的懷抱。
至於童仲彥偏好的女人？江嘉葉分析，他喜愛大咪咪、具美色，才能兼具的對象，邱惠美正好具有這樣的特質；但如果服從性高，又能助他一臂之力，即便是小咪咪的女人他也不排斥；在婚姻觀念上，老婆與情人可是兩碼事，對情人可以大方體貼，但是對老婆就苛刻嚴格，婚前與婚後有著明顯差距。
江嘉葉指出，目前童仲彥兩頰削弱無力，氣色黯淡，然而他的上庭飽滿有氣，主事業運強，雖東窗事發、下屆選情不被看好，但由於基層選民經營努力，仍大有可為，拳霸阿童必須真心懺悔，不再做出背道離德的禍事，不要將福報用盡，加上自身努力，即使離開政壇，仍有機會在事業上發光發熱。
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