年改不夠快？ 林全：要先爭取到下次改革可能性
2017-02-17 18:49
〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長林全今赴立法院接受質詢，時代力量立委洪慈庸，詢及目前版本的年金改革，是否會讓年輕一代未來領不到，是否也太溫和緩慢。林全表示，先前年金沒有改，已拖到危急狀態，得先確保可見的一、二十年內沒破產問題，才能有下次改革的可能性。
洪慈庸詢及年金改革議題，詢問政院版能否在3月底前送進立院，強調本會期是最好、最後的審議時機，未來扶老比會再變化，受最大影響的年輕世代，未來在此版本可能還是領不到，而目前高達7成的支持度，是民氣可用，若這次改革過於溫和緩慢，是否還有下次改革。
林全答詢指出，年改政院版的公務員部分，因牽涉到考試院比較無法控制，非考試院部分則比較能掌控，年金有經濟成長率及人口等因素，需時時檢討，要分階段改，但若這一代不改，下一代連改的可能性都沒有，因此得先在可見的一、二十年內不會有破產問題。
林全接著表示，年金改革先前延宕很久沒改，已經拖到非常危急的狀態，現階段須先確保未來的十多年沒問題，在確保仍有機會、人力能繼續改革，再來凝聚共識，看下一代怎麼改革，改革要說到做到，必須每步都做好，做得好才能再來一次，社會大眾因此接受，才能走下去。
針對扶老比、人口結構可能改變影響年金永續性，林全表示若未來科技、生產力提升，即使扶老比改變，仍會有人力處理，隨著國人健康改善，退休時間也能有進一步延後的機會，並重申未來有很多不確定性，強調今天要改革，才能爭取到未來改革的可能性。
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