婦聯會：捐總資產七成280億元

2017-02-17 17:36

［記者陳鈺馥／台北報導］黨產會正追查婦聯會是否為國民黨的不當黨產及其附隨組織。婦聯會今日發出聲明，指稱非任何政黨附隨組織，並決定從總資產381億元之中，提取七成，共280億元捐作公益。

婦聯會表示，自1957年到1989年，各進出口商業同業公會決議的勞軍捐款，是愛國捐獻，而非政府稅捐。資產381億元中，將捐出160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用。

婦聯會指出，另外捐60億元給各社福機構、60億元給財團法人振興醫院，協助設立長照中心，詳細的執行計畫，將再與政府機關聯繫後公布。