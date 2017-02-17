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婦聯會：捐總資產七成280億元

2017-02-17  17:36

［記者陳鈺馥／台北報導］黨產會正追查婦聯會是否為國民黨的不當黨產及其附隨組織。婦聯會今日發出聲明，指稱非任何政黨附隨組織，並決定從總資產381億元之中，提取七成，共280億元捐作公益。

婦聯會表示，自1957年到1989年，各進出口商業同業公會決議的勞軍捐款，是愛國捐獻，而非政府稅捐。資產381億元中，將捐出160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用。

婦聯會指出，另外捐60億元給各社福機構、60億元給財團法人振興醫院，協助設立長照中心，詳細的執行計畫，將再與政府機關聯繫後公布。

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  • 內政部民政司長林清淇（右）曾率隊到婦聯會查帳。（資料照，記者陳志曲攝）

    內政部民政司長林清淇（右）曾率隊到婦聯會查帳。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 圖為婦聯會大樓。（資料照，記者陳志曲攝）

    圖為婦聯會大樓。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 不當黨產 國民黨 婦聯會 振興醫院 捐款 總資產 附隨組織
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