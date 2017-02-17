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林武忠喪失議員資格後 將由童燕珍遞補

2017-02-17  17:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員林武忠因銷單案，遭最高法院判處有期徒刑1年6月，將喪失議員資格，市議會表示將由第7選舉區落選第1順位、國民黨籍的童燕珍遞補。

民進黨高雄市議員林民傑日前也因賄選案，遭高院判決當選無效，並解除議員職務，原職由國民黨議員柯路加遞補，兩黨議會席次互有消長，國民黨高雄市議員席次增為25席，如今加上童燕珍這一席，又增加為26席，民進黨少掉林武忠這一席，泛綠掉到37席（含台聯）。

高雄市議會洽詢內政部後表示，依據公職人員選舉罷免法第74條規定，「地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事，經法院判決當選無效確定者，或當選人有褫奪公權尚未復權之情形時，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選之規定」。

高雄市議會表示，林武忠為三民區（第7選舉區）選出的市議員，應由第2屆議員第7選舉區的落選第1順位－童燕珍遞補。

市議會強調，未來將配合中選會發布遞補當選公告，展開議員遞補就職的相關作業。

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  • 童燕珍將遞補高雄市議員。（取自童燕珍臉書）

    童燕珍將遞補高雄市議員。（取自童燕珍臉書）

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