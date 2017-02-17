義核廢料倒台海？ 方儉質疑原能會未積極了解
2017-02-17 16:54
〔記者施曉光／台北報導〕最近外電報導義大利黑手黨及北韓聯手在台灣海域倒了二十萬桶核廢料及有毒化學物質，雖然原能會昨做出說明，但環保團體不敢恭維，綠色消費者基金會董事長方儉今日召開記者會說，他原本希望政府好好調查並揭露資訊，讓大家了解真相，但原能會做為國家的輻射管制機構，表現出非常不適任。
方儉指出，昨天原能會說無法證明有沒有問題，但事實上應該積極去取得正確義大利官方調查資料，像義大利國會網站上就羅列非常多的軍情局解密資料，他找到的其中一份報告，可以確定的確有一艘貨輪在一九九０年一月二十日被沉沒在蘇澳與上海之間的外海，上面有有害的輻射垃圾，並訪談義大利黑手黨以及消息內線，但原能會及外交部外館到昨天都還沒有拿到直接的資料。
他表示，根據原能會昨日報告內容可以看出，台灣附近海域的海生物輻射監測數字，近年的確有不正常升高的現象，但近年沒有核子試爆，輻射監測數字卻增加，光從數據就可以看到有關聯性。
他強調，輻射防護應該防微杜漸、深度防禦，要找出數值不正常的原因，而且基於人道考量，相信國際應該會與台灣合作，但政府卻沒有著手國際合作，原能會這幾十年來拿如此多的國家預算，卻繳交白卷，甚至指鹿為馬，明明已有訊號出來，卻還說沒有問題，根本是粉飾太平。
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