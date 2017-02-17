| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不滿年改 退伍軍人丟煙霧彈、扯國防部大門抗議 明將補班 週日不實施國5北上高乘載管制 悲劇！妻趁夫外出 攜7歲女兒浴室燒炭 送醫急救
 首頁 > 政治

義核廢料倒台海？ 方儉質疑原能會未積極了解

2017-02-17  16:54

〔記者施曉光／台北報導〕最近外電報導義大利黑手黨及北韓聯手在台灣海域倒了二十萬桶核廢料及有毒化學物質，雖然原能會昨做出說明，但環保團體不敢恭維，綠色消費者基金會董事長方儉今日召開記者會說，他原本希望政府好好調查並揭露資訊，讓大家了解真相，但原能會做為國家的輻射管制機構，表現出非常不適任。

方儉指出，昨天原能會說無法證明有沒有問題，但事實上應該積極去取得正確義大利官方調查資料，像義大利國會網站上就羅列非常多的軍情局解密資料，他找到的其中一份報告，可以確定的確有一艘貨輪在一九九０年一月二十日被沉沒在蘇澳與上海之間的外海，上面有有害的輻射垃圾，並訪談義大利黑手黨以及消息內線，但原能會及外交部外館到昨天都還沒有拿到直接的資料。

他表示，根據原能會昨日報告內容可以看出，台灣附近海域的海生物輻射監測數字，近年的確有不正常升高的現象，但近年沒有核子試爆，輻射監測數字卻增加，光從數據就可以看到有關聯性。

他強調，輻射防護應該防微杜漸、深度防禦，要找出數值不正常的原因，而且基於人道考量，相信國際應該會與台灣合作，但政府卻沒有著手國際合作，原能會這幾十年來拿如此多的國家預算，卻繳交白卷，甚至指鹿為馬，明明已有訊號出來，卻還說沒有問題，根本是粉飾太平。

相關影音

廣告
  • 圖為綠色消費者基金會董事長方儉。（資料照，記者方賓照攝）

    圖為綠色消費者基金會董事長方儉。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 原能會 台海 方儉 核廢料 義大利
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：義核廢料倒台海？ 方儉質疑原能會未積極了解


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.