李全教案改判 賴清德：尊重司法單位後續辦理

2017-02-17 17:06

［記者劉婉君／台南報導］台南市議會議長賄選案，二審判決改判前議長李全教有期徒刑3年6月，褫奪公權5年。台南市長賴清德今天下午面對媒體詢問時再度表示，正、副議長選舉已採記名投票，陽光已經照進地方，後續司法的問題尊重司法單位的辦理。

賴清德今天下午出席嘉南藥理大學捐贈T-Bike租賃站活動時，針對媒體詢問他對於李全教案二審判決的看法，他說，李全教運用金錢的不法手段進行議長的選舉，固然對民主、也對台南造成重大傷害，不過這個事件在地方制度法完成正、副議長選舉採用記名投票後，陽光已經照進地方，黑金改革也已初步成功，事件已經結束，後續司法的問題尊重司法單位的辦理，現在市府就是全力推動市政，讓市政推動成功，讓台南市進步，以此來感謝台南市民的支持。