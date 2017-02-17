婦聯會捐錢作公益？ 鄉民踢爆疑「左手捐右手」

2017-02-17 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會遭黨產會發言人施錦芳爆料有370億現金定存，隨後婦聯會發聲明表示，381億元總資產中，將捐出280億做公益，但現在又被PTT鄉民發現，當中的60億元，是捐到婦聯會負責人辜嚴倬雲擔任董事長的振興醫院，引起大批網友質疑婦聯會的捐獻也許只是左手捐右手。

由於黨產會正追查婦聯會是否為國民黨的不當黨產及其附隨組織，婦聯會今日發出聲明，指稱非任何政黨附隨組織，並決定從總資產381億元之中，提取七成，共280億元捐作公益。

婦聯會指出，捐贈的280億元中，有160億元是要給專責長照業務的政府主管機關建立專款，另外有60億元是捐給各個社福機構，剩下的60億元是捐贈到財團法人振興醫院，讓振興成立長照中心。詳細的執行計畫，將再與政府機關聯繫後公布。

但有鄉民在PTT爆料，振興醫院本來就是由辜嚴倬雲任職董事長，懷疑這60億元根本是左手轉到右手，許多網友見狀後當場傻眼，「能撈就撈」、「把大家當白癡」的感嘆此起彼落，有人則建議照這樣看來，是否也要去查察振興醫院了。