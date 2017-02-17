直升機演練李富城酸蔡怕死 網友嗆：怎不笑老蔣挖隧道？

2017-02-17 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，軍方今派黑鷹與海鷗直升機模擬接送總統安全撤離任務，國防部稱主要是「運送補給物資」。對此，前氣象專家李富城笑稱，「她就這麼怕死」、「老共也沒說要攻台，就嚇成這樣」，遭網友酸「怎麼不笑一下挖地洞隧道的老蔣」？

李富城今在臉書分享海鷗、黑鷹直升機首降博愛營區的新聞，表示看到新聞笑翻，「她就這麽怕死，車要A級防彈車，老共也沒說要攻台，就嚇成這樣」，他也說，「老共也沒說要攻台，就嚇成這樣」，台灣就這麼大，能搬去哪裡，「最安全的地方就是搞好國內的經濟，搞定兩岸的關係」。

有網友質疑，李富城怎麼「不笑一下挖地洞隧道的老蔣？」也有人嗆，「他是白癡還是老年癡呆，這兩個都是標準程序，不能亂改」，還有人分析，李富城這番話，前總統馬英九躺著也中槍，因為「政府採購案都是前一年，甚至前兩年就決定了」，不少網友紛紛打臉李富城，酸他「越來越沒梗」。