處分親中退將 林全：相關規範應具體

2017-02-17 18:57

〔記者曾韋禎／台北報導〕近年來頻頻出現退將赴中參與中國統戰活動的情況，引發各界批評，雖民進黨立委多提出針對類似行為取消退休俸的修法，但行政院傾向以罰鍰為主。行政院長林全今表示，相關規範應該更具體一點，除了罰鍰，也會有罰俸，特別嚴重者則會追回勳章。

民進黨立委劉世芳今在施政總質詢指出，她的修法版本是退將赴中需終身管制，若有違背國家忠誠義務之言行者，喪失領取月退俸的權利，並溯及至1992年擴大追查。但事後傳出行政院的方向只剩罰鍰，實在是差太多。

林揆表示，這是不正確的；政府對於高階將領，會有不同層次的考量，還是有1、200位需要終身申報；管制的規範也不能太籠統，相關修法方向在林美珠擔任政委任內已處理得差不多，但細節要更具體點。例如「有辱國家」究竟是什麼行為才算？

他解釋，處分以罰鍰而非罰俸為主，是因為俸額法有上限，所以還要考慮合理性，但也是會有罰俸的選項，特別嚴重者則會追回勳章。