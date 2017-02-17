前人事局主管籲軍公教能混就混 府發言人：訝異
2017-02-17 16:33
〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨中評會主席團主席陳庚金因不滿年金改革，昨高喊「推翻政府」，呼籲軍公教人員現在開始，「能撈就撈、能混就混」，拖垮這個政府。對此，總統府發言人黃重諺表示，相信不會有人認同這樣的發言代表絕大多數認真在工作崗位上的軍公教同仁。期待社會上每一種對於年金改革的意見、想法，都能充分討論、完整溝通，讓制度的革新更加成功。
黃重諺說，年金制度改革的目標，是確保每一位國民都能擁有安心、有品質的退休生活，讓經濟安全無虞，也讓國家有限的資源能夠公平且永續的照顧到每一個人，國人更高度期待年金改革的成功。
有關接下來年金改革方案的討論，黃重諺表示，政府各部門都會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響，有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，這樣的發言不值得評論。
陳庚金曾任行政院人事行政局長，黃重諺也表示，很訝異這樣的話是出自一位資深主管政府人事制度的前官員口中，不過相信不會有人認同這樣的說法代表了絕大多數認真的軍公教人員。
黃重諺強調，討論過程中，期待並且歡迎社會上每一種對於年金改革的意見、想法都能充分討論，完整溝通，讓制度的革新更加成功。
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