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修理鐵捲門觸電死亡 雇主涉疏失挨告

2017-02-17  16:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北五股一間工廠因倉庫鐵捲門故障，找當初當工廠裝設鐵捲門的公司前來維修，去年7月26日中午，劉姓鐵捲門維修工與張姓雇主、簡姓同事一起至工廠檢查鐵捲門問題，劉男負責檢查鐵捲門電源電路問題，因未切斷電源或裝置絕緣防護設備，也未戴上防護手套，加上當日氣溫炎熱，造成汗流浹背的劉男因觸電致死，新北地檢署今依業務過失罪將張姓雇主起訴。

庭訊時，43歲的張姓雇主坦承劉男檢修時，沒替他準備防護手套及裝置絕緣設備，簡男也證稱，老闆未提供防護手套給劉男使用，檢方因此認定張姓雇主疏失，現場未提供絕緣防護具供劉男使用，今將他起訴。

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  • 劉姓鐵捲門維修工維修鐵捲門遭電死，雇主涉疏失被新北地檢署起訴。（記者陳慰慈攝）

    劉姓鐵捲門維修工維修鐵捲門遭電死，雇主涉疏失被新北地檢署起訴。（記者陳慰慈攝）

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