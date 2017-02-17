胡志強聲明不贊成軍公教打混說 稱陳庚金開玩笑

2017-02-17 16:16

〔記者施曉光／台北報導〕因為不滿蔡政府年金改革，曾經擔任行政院人事行政局長，現為國民黨中評會主席團主席陳庚金，昨天在退休軍公教警聯合總會會員大會上高喊推翻政府，甚至呼籲所有現職軍公教人員「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，主持會議的總會長、國民黨副主席胡志強還稱讚陳「講得真是有模有樣，充滿情感和意義呀﹗」引發爭議後，胡志強今日在臉書上澄清說，他不贊成所謂「能撈就撈」，並幫陳緩頰，「我相信陳資政也是開玩笑的。」

胡志強指出，昨天陳庚金發言時，因為聯合總會副總會長林水吉與他談話，所以並沒有聽到陳庚金的說話內容，結束時跟著台下的人一起鼓掌，是起碼的禮貌，而且因為陳庚金做過人事行政局長，要幫退休軍公教警爭取權益，因此他才說陳庚金有情有義。

胡志強還說，多年來，自己身為公務員，當然不支持也不贊成所謂的「能撈就撈」，「我相信陳資政也是開玩笑的」。