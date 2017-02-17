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能撈就撈！苗博雅試算：胡志強年領113萬....

陳庚金「能撈就撈」的發言，胡志強在旁叫好。不過，胡志強事後卻在臉書上澄清自己沒聽清楚，鼓掌只是禮貌。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-17  17:17

〔即時新聞／綜合報導〕曾任行政院人事行政局長的陳庚金一句「能撈就撈，能混就混，拖垮政府」，讓國民黨副主席胡志強拍手稱讚，社會民主黨發言人苗博雅諷：「這種奇葩發言，由胡志強來讚聲，實在太合適。」苗博雅更試算了胡志強的退休金，並且酸道：「胡志強就是陳庚金的理想型。」

胡志強曾說「要活到100多歲才可領到5000萬退休金」，苗博雅用簡單的數學計算，將胡志強所說的「100多歲」假設為110歲，並且用5000萬元去計算，得出來的結果為，胡每年可領113萬，若他活到80歲，共可以領到1590萬元。

苗博雅表示：「1590萬，約等於22K勞工，不吃不喝工作60年的薪資。這樣是『納稅人感謝吉林胡先生為黨國的付出，應該的』還是『能撈就撈』？人民自有公斷。」

苗博雅酸「陳庚金的奇葩發言，由胡志強讚聲，實在太適合」。（圖擷自苗博雅MiaoPoya臉書頁）

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