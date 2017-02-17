警政署人事大搬風 副署長等75人發佈新職
〔記者邱俊福／台北報導〕警政署因應高階警官退休職缺，今天發布副署長、警政委員、刑事局副局長，以及新北市、台中市警局主任秘書等人事調動，共有國道公路警局局長王隆陞任署副署長、督察室主任周威廷調任國道公路警局局長等共75人調動。
其他名單包括，警政署警政委員薛國材調任督察室主任、署保安警察第七總隊長陳檡文陞任署警政委員、新北市警局副局長陳永利調任署保安警察第七總隊長、桃園市警局督察長李漢卿調任新北市警局副局長、南投縣警局長魏慶賢調任桃園市警局督察長、北市警局主任秘書邱寬愉調任南投縣警局長、屏東縣警局長方仰寧調任北市警局主任秘書、署高雄港務警總隊長江雅文調任屏東縣警局長、高雄市警局警政監劉耀欽調任署高雄港務警總隊長、北市警局副局長陳銘政陞任署警政委員、台中市警局督察長張傳忠調任北市警局副局長、署後勤組組長蔡金覇調任台中市警局督察長、署勤務指揮中心主任林漢堂調任署後勤組組長、署保安警察第一總隊副總隊長徐世霖調任署勤務指揮中心主任、署保安警察第二總隊主任秘書劉安永調任署保安警察第一總隊副總隊長、台南市警察局第一分局長張樹德陞任署保安警察第二總隊主任秘書、台南市警局第四分局長邱文亮調任台南市政府警察局第一分局長、台南市警局善化分局長梁仁輝調任台南市警局第四分局長。
署保防組科長呂世明調任台南市警局善化分局長、雲林縣警局局長黃明昭調任署刑事局副局長、署基隆港務警察總隊長許錫榮調任雲林縣警局長、北市警局大安分局長薛文容陞任署基隆港務警察總隊長、北市警察局中正第二分局長楊鴻正調任北市警察局大安分局長、北市警察局文山第二分局長楊哲昌調任北市警察局中正第二分局長、北市警察局後勤科長廖材楨調任北市警察局文山第二分局長、嘉義市警察局長黃啟澤調任新北市警察局主任秘書、署保防組組長詹永華調任嘉義市警察局長、新北市警察局海山分局長陳木樹陞任署保防組組長。
新北市警局土城分局長黃勢清調任新北市警察局海山分局長、新北市警察局三峽分局長王順益調任新北市府警察局土城分局長、新北市警察局金山分局長張錦成調任新北市警察局三峽分局長、新北市警察局公共關係室主任林武宏調任新北市警察局金山分局長、 署保安警察第三總隊主任秘書張春波調任台中市警察局主任秘書、桃園市警局刑事警察大隊長蔡祥春陞任署保安警察第三總隊主任秘書、署刑事警察局偵查第八大隊長蕭欽杰調任桃園市警察局刑事警察大隊長、北市警察局松山分局長吳坤旭陞任署保安警察第三總隊副總隊長、北市警察局士林分局長黃永志調任台北市政府警察局松山分局長、北市政府警察局文山第一分局長黃炳訓調任台北市警察局士林分局長。
北市警察局秘書室主任吳進宗調任北市警察局文山第一分局長、台南市警察局永康分局長李西河陞任署保安警察第四總隊副總隊長、台南市警察局新營分局長張榮興調任台南市警察局永康分局長、台南市警察局麻豆分局長王森瑒調任台南市警察局新營分局長 、 台南市警察局玉井分局長蔡進閱調任台南市警察局麻豆分局長、新北市警察局保安警察大隊大隊長楊華中調任台南市警察局玉井分局長、新北市警察局後勤科科長李忠萍調任新北市警察局保安警察大隊長、台灣警察專科學校教務處主任林焌煌陞任台灣警察專科學校主任秘書、署教育組科長林再本陞任署督察室督察、署交通組科長張厚齊陞任署督察室督察、桃園市警察局龜山分局長張維鎮調任桃園市警察局平鎮分局長。
桃園市警察局蘆竹分局長蔡鴻義調任桃園市警察局龜山分局長、高雄市警察局小港分局長楊台興調任桃園市警察局蘆竹分局長、高雄市警察局三民第一分局長黃文哲調任高雄市警察局小港分局長、高雄市警察局保安警察大隊長戴台捷調任高雄市警察局三民第一分局分局長、高雄市警察局行政科科長洪振順調任高雄市警察局保安警察大隊長、桃園市警察局交通警察大隊長翁群能調任桃園市警察局楊梅分局長、桃園市警察局公共關係室主任李建民調任桃園市警察局交通警察大隊長、台中市警察局第三分局長孫太康調任台中市警察局第一分局長、台中市警察局大甲分局長沈炳信調任台中市警察局第三分局長。
台中市警察局和平分局長廖國政調任台中市政府警察局大甲分局長、台南市警察局佳里分局長莊勝雄調任台中市警察局和平分局長、台南市警察局新化分局長黃勝智調任台南市警察局佳里分局長、台中市警察局保安警察大隊長許坤田調任台南市警察局新化分局長、台中市警察局訓練科科長蔡元戎調任台中市警察局保安警察大隊長、台南市警察局學甲分局長鄭榮崑調任台南市警察局歸仁分局長、台南市警察局保安警察大隊長楊青垂調任台南市警察局學甲分局長、台南市警察局督察陳錦文調任台南市警察局保安警察大隊長。
高雄市警察局左營分局長朱宗泰調任高雄市警察局三民第二分局長、高雄市警察局林園分局長李謀旺調任高雄市警察局左營分局長、高雄市警察局旗山分局長蔡文峰調任高雄市警察局林園分局長、高雄市警察局六龜分局長陳錦坤調任高雄市警察局旗山分局長、 署刑事警察局偵查科科長陳世煌調任高雄市警察局六龜分局長 、高雄市警察局岡山分局長塗馬慶調任高雄市警察局秘書室主任、高雄市警察局公共關係室主任謝進賢調任高雄市警察局岡山分局長。
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標題：警政署人事大搬風 副署長等75人發佈新職
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