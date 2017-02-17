| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
吊照影響生計 友力10餘輛遊覽車包圍交通部抗議
 首頁 > 政治

諷其他人像在選總統 韓國瑜：只有我選黨主席

2017-02-17  15:53

〔即時新聞／綜合報導〕表態角逐藍黨魁的前北農總經理韓國瑜今直言，其他人都在選總統，只有我真的在選黨主席。

綜合媒體報導，韓國瑜今出席國民黨屏東縣黨部新春團拜時，表示黨內選舉競爭激烈，他也不改大砲個性，直指其他候選人搞得像是在選總統一樣，談的是2020，只有他在選黨主席，思考如何重新定調黨的走向，帶領國民黨突破重圍。

報導指出，韓國瑜還感嘆，目前黨內民意代表氛圍缺乏榮譽感，中南部特別嚴重，藍在當地不受歡迎，民代僅能摀嘴講「我是國民黨」。

廣告
  • 參選藍黨魁的韓國瑜表示，其他候選人搞得像是在選總統一樣，只有自己是在選黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

    參選藍黨魁的韓國瑜表示，其他候選人搞得像是在選總統一樣，只有自己是在選黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 團拜 韓國瑜 黨魁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：諷其他人像在選總統 韓國瑜：只有我選黨主席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.