諷其他人像在選總統 韓國瑜：只有我選黨主席

2017-02-17 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕表態角逐藍黨魁的前北農總經理韓國瑜今直言，其他人都在選總統，只有我真的在選黨主席。

綜合媒體報導，韓國瑜今出席國民黨屏東縣黨部新春團拜時，表示黨內選舉競爭激烈，他也不改大砲個性，直指其他候選人搞得像是在選總統一樣，談的是2020，只有他在選黨主席，思考如何重新定調黨的走向，帶領國民黨突破重圍。

報導指出，韓國瑜還感嘆，目前黨內民意代表氛圍缺乏榮譽感，中南部特別嚴重，藍在當地不受歡迎，民代僅能摀嘴講「我是國民黨」。