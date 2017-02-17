高雄市與日本栃木縣 簽署友好合作備忘錄

高雄市與日本栃木縣簽署友好合作備忘錄 。（記者葛祐豪攝）

2017-02-17 17:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊今天與日本栃木縣知事福田富一，簽署經濟及教育友好合作備忘錄，陳菊強調，雙方未來將在科技、產業、教育、文化、觀光、體育等六大面向，進行實質交流。

2012年，栃木縣知事福田富一曾親自率團訪問高雄，陳菊於2013年率領市府團隊回訪栃木縣，今天的結盟代表雙方未來將在產業發展上共同努力。

陳菊指出，栃木縣是一個非常美麗的城市，有深厚歷史、自然景觀，著名的溫泉更受到許多台灣觀光客的喜愛，栃木縣的汽車、電器、航太、機械等產業，因受到日本政府的大力支持，更有非常進步的發展。

陳菊說，栃木縣與高雄市的產業政策不謀而合，高雄現正全力發展精密機械、航太產業、光電綠能、會展觀光等高附加價值的低碳科技產業，這將帶動高雄產業的轉型，期盼未來能結合雙方優勢，合作創造更多產業發展的機會。

陳菊表示，在航太領域發展上，栃木縣的富士重工及高雄市的駐龍精密機械，都是非常優秀的相關企業，藉由兩城市的結盟，可為企業提供更多合作管道。

此外，高雄市於這個月成立南台灣產學聯盟，將整合台灣南部航太領域的學術及技術資源，未來雙方若能彼此合作，將可建立更完整的航太產業鏈連結。