| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不滿年改 退伍軍人丟煙霧彈、扯國防部大門抗議 明將補班 週日不實施國5北上高乘載管制 悲劇！妻趁夫外出 攜7歲女兒浴室燒炭 送醫急救
 首頁 > 政治

高雄市與日本栃木縣 簽署友好合作備忘錄

高雄市與日本栃木縣簽署友好合作備忘錄 。（記者葛祐豪攝）

2017-02-17  17:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊今天與日本栃木縣知事福田富一，簽署經濟及教育友好合作備忘錄，陳菊強調，雙方未來將在科技、產業、教育、文化、觀光、體育等六大面向，進行實質交流。

2012年，栃木縣知事福田富一曾親自率團訪問高雄，陳菊於2013年率領市府團隊回訪栃木縣，今天的結盟代表雙方未來將在產業發展上共同努力。

陳菊指出，栃木縣是一個非常美麗的城市，有深厚歷史、自然景觀，著名的溫泉更受到許多台灣觀光客的喜愛，栃木縣的汽車、電器、航太、機械等產業，因受到日本政府的大力支持，更有非常進步的發展。

陳菊說，栃木縣與高雄市的產業政策不謀而合，高雄現正全力發展精密機械、航太產業、光電綠能、會展觀光等高附加價值的低碳科技產業，這將帶動高雄產業的轉型，期盼未來能結合雙方優勢，合作創造更多產業發展的機會。

陳菊表示，在航太領域發展上，栃木縣的富士重工及高雄市的駐龍精密機械，都是非常優秀的相關企業，藉由兩城市的結盟，可為企業提供更多合作管道。

此外，高雄市於這個月成立南台灣產學聯盟，將整合台灣南部航太領域的學術及技術資源，未來雙方若能彼此合作，將可建立更完整的航太產業鏈連結。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 備忘錄 友好合作備忘錄 日本 栃木縣 高雄市
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：高雄市與日本栃木縣 簽署友好合作備忘錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.