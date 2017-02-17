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郝龍斌：軍公教用青春換退休金 網友嗆：誰不是？

2017-02-17  15:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌在臉書PO文表示，「軍公教的退休給付，是用自己的工作與青春所換得的，並不是憑空得來的，任何人都不能像強盜一樣的去剝奪」，引起網友反嗆：「誰的退休金不是青春換來的？」、「一堆關廠工人的青春換來什麼了？」

郝龍斌表示，「為台灣社會辛苦一輩子的長輩們，政府應該是照顧他們、而非剝奪他們。年金改革應依法行政，別再破壞台灣的法治原則。」並認為，國民黨及軍公教人員的共同訴求為年金改革「不應溯及既往」。

郝龍斌指出，「軍公教的退休給付，是用自己的工作與青春所換得的，並不是憑空得來的，任何人都不能像強盜一樣的去剝奪。」同時也強調，「國民黨及全體軍公教朋友，都支持年金改革，但不論怎麼改，政府都要遵守行政信賴保護原則及法律不溯及既往的原則」。

網友們對此反彈，認為郝龍斌所謂的「溯及既往」與大法官的定義根本不一樣，至於軍公教人員用青春換退休金的說法，網友們則回應：「用年輕人的青春換來的」、「那其他人辛苦納稅的錢就是偷搶拐騙或是雙手一搓就出來的囉？」、「後代子孫買單叫做『換來的』？」、「勞工是用命換來的」、「所以勞工沒有青春」。

除此之外，有網友痛批：「全世界有哪國的年金制度鐵板一塊死都不能動的。」

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  • 郝龍斌表示：「軍公教的退休給付，是用自己的工作與青春所換得的，並不是憑空得來的，任何人都不能像強盜一樣的去剝奪。」（圖擷取自郝龍斌臉書頁）

    郝龍斌表示：「軍公教的退休給付，是用自己的工作與青春所換得的，並不是憑空得來的，任何人都不能像強盜一樣的去剝奪。」（圖擷取自郝龍斌臉書頁）

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相關關鍵字： 年金改革 退休金 郝龍斌 青春
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