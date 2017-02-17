李全教二審仍判有罪 民進黨南市黨部18字回應

2017-02-17 14:38

〔記者蔡文居／台南報導〕關於李全教的議長賄選案官司，今天台南高分院二審改判有期徒刑3年6月，褫奪公權5年。民進黨台南市黨部下午發布聲明，主委顏純左效法台南市長賴清德低調做法，今天以18字回應，他說，「尊重司法判決，後續司法的問題也不再評論。」

針對台南市議會議長賄選案，賴清德今天低調表示，議長賄選案對台南這塊民主聖地雖然衝擊很大，但是在正副議長選舉改為記名投票，讓陽光照進來後，地方的黑金改革已經完成，過去司法的問題，他不再評論，現全心在市政的推動，以回報鄉親的支持。