周比蒼扯人為財死 名嘴批：沒看過那麼冷血的人
2017-02-17 15:18
〔即時新聞／綜合報導〕武陵賞櫻團日前翻車造成33死、11傷。蝶戀花創辦人周比蒼今在聯合記者會中，表示罹難康姓駕駛過年雖連續上班，但公司都有給雙薪，還稱自古「人為財死，鳥為食亡」。對此，台客名嘴羅友志氣得大罵，「人為財死，為什麼你不死？！」
蝶戀花與友力通運今聯合召開記者會，蝶戀花創辦人周比蒼語出驚人，遭酸「慣老闆」，資深媒體人羅友志在臉書直呼「這輩子沒看過那麼絕情冷血的人！」讓他忍不住想罵髒話。
羅友志也開譙，怒批周比蒼「人為財死，為什麼你不死？！」他還因為自己今天無法親上節目罵這個「王......周八蛋」，呼籲各名嘴兄弟姊妹，「交給你們了，拜託！兇一點，狠一點！」
網友在底下回應，「開這場記者會，道歉澄清都還來不及，就提油救火了」，也有網友火大表示，「看到他說那些話，拳頭都硬了」、「那麼冷血的話叫家屬情何以堪？憑勞力為五斗米而折腰，沒保險沒理賠還要被訕笑，周××他是人嗎？」
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