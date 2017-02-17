李全教二審判決出爐 賴清德一改做法低調說…

2017-02-17 13:25

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市議會議長賄選案，二審判決今天出爐，改判前議長李全教有期徒刑3年6月，褫奪公權5年。台南市長賴清德今天一改以往大動作召開記者會的做法，低調回應說，過去司法的問題，他不再評論。

賴清德今天低調表示，議長賄選案對台南這塊民主聖地雖然衝擊很大，但是在正副議長選舉改為記名投票，讓陽光照進來後，地方的黑金改革已經完成，過去司法的問題，他不再評論，現全心在市政的推動，以回報鄉親的支持。