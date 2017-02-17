查不當黨產！內政部籲婦聯會公佈「勞軍捐」收支
2017-02-17 13:39
〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會主委辜嚴倬雲昨日接受媒體專訪時不斷喊冤，聲稱婦聯會和國民黨無關，是「中華民國的附隨組織」，勞軍捐非來自「國家」稅捐。對此，內政部強調，婦聯會前身為「中華婦女反共抗俄聯合會」，雖歷經多次更名，應提供勞軍捐資料，並主動對外說明收支情況。
內政部表示，自去年3月起，內政部多次函請婦聯會報送勞軍捐、財務決算書表資料，但婦聯會均不配合，社會大眾對勞軍捐的經費收支情況有知的權利，內政部在去年7月6日，依據「人民團體法」妨害公益為由，對婦聯會予以警告處分。
內政部指出，辜嚴倬雲受訪聲稱從未收過勞軍捐，但婦聯會前身為「中華婦女反共抗俄聯合會」，成立於1950年，1964年更名為「中華婦女反共聯合會」，1996年再改名為「中華民國婦女聯合會」，雖有更名，但三會之間的業務、財務具有延續性，仍為同一組織，所以婦聯會應提供勞軍捐資料，並主動對外清楚說明。
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