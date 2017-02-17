不眠不休工作是典範？ 林靜儀：整個文化都要改
2017-02-17 13:29
〔即時新聞／綜合報導〕有鑒於此次賞櫻團重大車禍所引起的「勞工過勞」議題的討論，民進黨立委林靜儀在臉書上PO文指出，台灣社會以「不眠不休」、「鐵人」、「一直在工作」當作「成功企業主」的典範，這樣的文化該改了！
林靜儀指出：「我們的社會在問『你累了嗎』之後，賣你的是提神飲料。我們報導的『成功企業主』、『醫療奉獻典範』，都強調『不眠不休』、『鐵人』、『一直在工作』。」她認為，這樣的文化該改了。這樣的言論，引起網友們的迴響，也讓許多人紛紛憶起過往曾經看到的許多電視廣告。
林靜儀呼籲：「珍惜急診人力，不是緊急狀況不要立刻跑急診」、「對家人住院或是開刀治療等等流程有耐心一點、對照顧你或是你家人的護理師體諒一點」、「盡量不要在『門診結束前半小時』才硬要掛號、插隊看診」、「支持所有『不再提供24小時服務』的產業、支持所有『不提供假日服務』的產業」。
最後，她強調，「沒有買賣就沒有殺害、沒有需求就不會被迫服務」。
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