法院認企業贊助是賄賂 議長賄選案二審判決關鍵
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會議長賄選案，二審今天改判前議長李全教有期徒刑3年6月，褫奪公權5年。台南高分院事後說明判決理由，二審合議庭認為，所謂「企業家贊助」，名目上雖叫做「贊助」或「捐贈」，但實際上就是賄賂。
台南高分院今天在判決後，發布新聞說明判決理由，根據判決書，李全教在市議員選舉前，透過被告卓華民聯繫前往谷暮．哈就（原住民議員）的前競選總幹事羅進生住處，向羅表示，若谷暮支持他選議長，有把握在國民黨中斡旋讓谷暮可以「同額競選」，以及用「接受企業家贊助」等方式賄賂。
台南高分院發言人沈揚仁表示，原審認為李全教確實曾到谷暮的前競選總幹事羅進生住處，所以認定有罪；另一部分，則是被告吳春成在選後找谷暮．哈就，這是吳私下去找谷暮，無法證明是李全教授意的，所以這部分二審認為不構成而撤銷改判。
合議庭認為，所謂「企業家贊助」（或企業家捐獻），只不過是把實際上的賄賂，「化整為零」包裝為「捐贈」或「贊助」，目的在規避政治獻金法的捐贈上限規定。名目上雖叫做「贊助」或「捐贈」，但實際上是用來做為買票的對價，就是賄賂。
另外，所謂「同額競選」的條件，以「搓圓仔湯」的方式，協商其他競選對手退出選舉，特別是在票數差距小、選情競爭激烈的原住民選區，就等於提前宣布當選。這樣的條件如果用來做為買票的對價，也是與賄賂一樣違法的不正利益。
此案共有8名被告，除李全教外，前西港鄉長卓華民一審原被判刑1年8月，褫奪公權2年，並獲緩刑，二審認為卓一、二審都翻供，並迴護李全教，而撤銷緩刑；前台南縣議員吳春成，經查並無證據證明與李全教共謀，該部分事實撤銷，但仍維持有期徙刑8月原判決，另褫奪公權2年。
其餘5名被告上訴均駁回，其中除羅進生維持1年8月有期徒刑及獲宣告緩刑外，無黨籍市議員郭秀珠、前民進黨台南市黨部評委蔡啟新、前台南縣議員楊明達、前民進黨員林聰彬等4人則獲判無罪。
全案仍可上訴三審。
對於該判決，李全教稍早表示司法不公，對司法感到失望，他會再提出上訴爭取清白。
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標題：法院認企業贊助是賄賂 議長賄選案二審判決關鍵
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