228家屬：膜拜殺人魔蔣介石 情何以堪？
2017-02-17 13:48
〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件今年屆滿70週年，海內外擴大紀念這個國家歷史悲劇。台灣二二八關懷總會理事長潘信行、二二八受難者家屬林黎彩等人今天強調，鑑於歷史真相仍未釐清，蔣介石是二二八事件的元凶，應追究其責任並寫進未來官方的調查報告，潘信行說，二二八基金會曾出版的「二二八事件責任歸屬研究報告」等，所有證據都指向蔣介石應要為其當年的作為付出代價，但如今蔣的銅像還高高在上，等著人膜拜他，「這對我們情何以堪！」
潘信行指出，全球4大殺人魔，蔣介石就是其中之一，請他下台！應該拆除中正紀念堂、移除蔣介石銅像。
林黎彩表示，「二二八事件責任歸屬研究報告」直指蔣介石是二二八事件的元凶，盼未來官方調查報告能增補新資料，將蔣介石是元凶寫進官方調查報告，她也贊成應拆除中正紀念堂。
二二八基金會董事長薛化元、台北二二八紀念館館長蕭明治、台灣二二八關懷總會理事長潘信行等人今天召開「時代在眼前 二二八70週年──二二八70週年紀念系列活動」 聯合記者會，林黎彩等多位家屬也與會。
薛化元表示，未來希望在「二二八事件責任歸屬研究報告」的基礎之上，加上新出土的檔案，配合政府推動國家轉型正義，協助完成二二八轉型正義的調查報告。
另外，部分二二八家屬目前也構思代位求償，2010年二二八關懷總會代表多位家屬控告時任國民黨主席馬英九，要求國民黨要在各大報登報為二二八事件道歉，並賠償20億元捐給二二八基金會，供基金會運作之用，但官司敗訴，目前家屬構思代位求償。
潘信行並對行政院不當黨產委員主委顧立雄積極追討國民黨黨產，予以聲援打氣， 林黎彩也支持顧立雄等人討黨產，不過，對於有家屬向顧立雄提出代位求償構想，林黎彩說，顧立雄對此只是微笑，沒有回應。
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