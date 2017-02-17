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政治聲望贏過小英 柯文哲：看看就好

2017-02-17  12:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕《TVBS》調查國內主要政治人物聲望排名，高雄市長陳菊勇奪冠軍，第二名為台南市長賴清德，桃園市長鄭文燦與台北市長柯文哲並列第三，總統蔡英文則排名第十一。對此，柯文哲今早受訪時說，「民調就跟股票一樣，看看就好」，每天看就不用活，反正做好事情就好了。

蔡英文排名中僅排11名，在場媒體也問柯文哲對此有何看法，柯未正面回應，還反問媒體「你們為什麼老是要挑撥離間？」隨即快步離開。

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  • 柯文哲今早受訪時說，「民調就跟股票一樣，看看就好」。（記者黃耀徵攝）

    柯文哲今早受訪時說，「民調就跟股票一樣，看看就好」。（記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 柯文哲 蔡英文 賴清德 陳菊
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