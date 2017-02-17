| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

邱顯洵任市府顧問 柯文哲爆：只會做一陣子

2017-02-17  12:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲競選期間團隊視覺總監邱顯洵，進入柯市府擔任有給職市政顧問，協助市府推動城市美學，對此，柯文哲今早出席太陽能電廠啟用活動時說，因為他對城市美學不滿意，因此請邱顯洵回來，主要對各局處處理城市美學的指導單位，但「邱應該只會工作一陣子。」

柯文哲表示，邱顯洵是視覺藝術專家，目前他對城市美學很不滿意，請邱回來幫忙，但柯說「他（指邱）也是應該工作一陣子」，來就是建立城市美學的指導原則，雖然設計之都活動結束，但市府仍設立設計之都辦公室，未來會處理城市美學，包括公車、公園設計，希望市府有個府級、處理美學的指導單位。

媒體追問邱為何做一段時間就會離開？邱是否會進入選舉團隊？柯文哲反問記者，「你怎麼都想這麼多，我也不知道」，反正選舉是明年，過完春節再來想。

此外，有媒體提到邱顯洵目前仍在大專院校兼課，擔任有給職顧問是否有利益衝突？柯文哲僅表示，這部分會要求邱依照人事處標準來處理。

廣告
  • 邱顯洵（左）與柯文哲留影。（圖擷取自臉書）

    邱顯洵（左）與柯文哲留影。（圖擷取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 邱顯洵
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：邱顯洵任市府顧問 柯文哲爆：只會做一陣子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.