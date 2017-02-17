邱顯洵任市府顧問 柯文哲爆：只會做一陣子

2017-02-17 12:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲競選期間團隊視覺總監邱顯洵，進入柯市府擔任有給職市政顧問，協助市府推動城市美學，對此，柯文哲今早出席太陽能電廠啟用活動時說，因為他對城市美學不滿意，因此請邱顯洵回來，主要對各局處處理城市美學的指導單位，但「邱應該只會工作一陣子。」

柯文哲表示，邱顯洵是視覺藝術專家，目前他對城市美學很不滿意，請邱回來幫忙，但柯說「他（指邱）也是應該工作一陣子」，來就是建立城市美學的指導原則，雖然設計之都活動結束，但市府仍設立設計之都辦公室，未來會處理城市美學，包括公車、公園設計，希望市府有個府級、處理美學的指導單位。

媒體追問邱為何做一段時間就會離開？邱是否會進入選舉團隊？柯文哲反問記者，「你怎麼都想這麼多，我也不知道」，反正選舉是明年，過完春節再來想。

此外，有媒體提到邱顯洵目前仍在大專院校兼課，擔任有給職顧問是否有利益衝突？柯文哲僅表示，這部分會要求邱依照人事處標準來處理。