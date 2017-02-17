國民黨控違法領雙薪月入20萬 施錦芳反批汙衊
2017-02-17 12:51
〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨今召開記者會指控黨產會發言人施錦芳，一手領月退休金、一邊領黨產會薪水，若重複領薪，每月有將近20萬元收入；對此，施錦芳反批，不要一再無的放矢，若國民黨再做不實指控，不排除提告。
國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，施錦芳自屏東稅務局長退休、年資32年，大概每月有9萬元左右退休金，18％部分會有2萬5千多元，從黨產會資料顯示施錦芳薪俸是714俸點，還有1.5個月年終獎金，合理推估施在黨產會薪資應該是9萬元。
洪孟楷質疑，如果施兩邊都領的話，一個月會有將近20萬元收入，但「公務人員退休法」已規定，退休公務人員不能重複領薪資，要先暫時停止領受月退休金，若有溢領也要歸還給國家。
洪孟楷問及，施在去年8月接任黨產會發言人後，有無主動申報停領月退休金？若沒有就是領了雙薪，有沒有主動歸還退休金？是不是接到屏東縣政府公文後才繳回？
施錦芳表示，感謝國民黨對個人關心，自己退休轉任薪水或退休金怎麼領，法律自有規定，如果不了解貴黨應有許多先進可以請教，如果國民黨再做不實指控，不排除採取法律途徑。
施錦芳呼籲，希望黨主席洪秀柱面對轉型正義應該回應全民期待，不要一再無的放矢，才有機會拾回民心。
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