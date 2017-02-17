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內科夾層猖獗 柯：過去放任造成今天局面

北市內湖科學園區的企業、餐廳夾層違建猖獗，柯文哲表示，這就是過去放任不管，造成今天的局面。 （記者黃耀徵攝）

2017-02-17  13:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市內湖科學園區的企業、餐廳夾層違建猖獗，強拆大限7月1日到期，柯市府首度放寬容積，透過繳納容積代金以就地合法，對此，市長柯文哲今早出席太陽能電廠啟用活動時表示，這不是直接合法，而是經過申請到合法，他只要求建管處輔導合法，不合法也都要處理。

柯文哲說，這就是過去放任不管，造成今天的局面，當年還留著一個公文簽署，「十年後處理」，根本是不負責任的態度，因此他現在要要求。

但柯文哲強調，並非就地合法，但也不能放任不管，所以變成例如該買容積率就要買、該拆掉就拆掉，反正輔導到合法為止，輔導沒合法還是要拆。

媒體追問拆除期限是何時？柯文哲表示，4月1日起不自行處理，市府7月1日就開拆，若4月1日有配合進入程序，7月1日期限到沒拆完還可以原諒，若不進來連絡處理，7月1日就開拆。

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