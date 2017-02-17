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辜嚴倬雲替婦聯會喊冤 葉俊榮：財務透明是最基本要求

內政部長葉俊榮表示，婦聯會在台灣歷史背景下扮演一定角色，但「財務公開透明是最基本要求」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-17  12:47

［記者彭琬馨／台北報導］行政院下設不當黨產委員會清查國民黨及其附隨組織的不當黨產，中華民國婦女聯合會成為調查目標之一，引起婦聯會主委辜嚴倬雲在媒體上喊冤，強調婦聯會幫助老百姓卻面臨政府圍攻。對此內政部長葉俊榮表示，任何人民團體對台灣都有各種不同貢獻，但最基本要求就是希望財務能公開透明、得到社會妥善監督。

葉俊榮上午赴立法院備詢時針對婦聯會做上述表示。葉俊榮說，政府對任何獲得政府補助或人民捐款的人民團體，最基本要求就是希望財務能公開透明、得到社會監督。葉俊榮強調，婦聯會在台灣歷史背景下扮演一定角色，這是台灣很重要的資產，但「財務公開透明是最基本要求」，也是政府對人民團體的基本態度。

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相關關鍵字： 中華民國婦女聯合會 婦聯會 辜嚴倬雲 黨產
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