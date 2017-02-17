談FTA及RCEP 賴士葆建議蔡政府「順著ECFA走」

2017-02-17 11:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨智庫今召開記者會，砲轟蔡政府一味親美日、刻意忽略中國領導的RCEP，但如今美國退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），TPP前景未明，呼籲蔡政府應該加速洽簽台美日自由貿易協定（FTA）與區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。國民黨立委賴士葆也指出，我們其實有「馬政府弄好的寶貝ECFA」，建議蔡政府順著兩岸經濟合作架構協議（ECFA）走，作為敲門磚、再加入RCEP，南向政策才有可能成功。

國家政策研究基金會今召開「台灣應加速洽簽台美日FTA及RCEP」記者會。賴士葆表示，川普退出TPP，將對外關係多邊模式拉到雙邊談判，「TPP對台灣已經沒有意義」。賴士葆批評，蔡政府「抱美日大腿」，但近日立委組團訪美拜會時，對方「第一句話就是美豬」，意即沒有美豬、FTA就免談。賴士葆強調，台灣目前FTA覆蓋率僅10%，競爭力嚴重落後，而政府要新南向，上台後卻一個經濟協議都沒有簽。

賴士葆更進一步提議，我們其實有「馬政府弄好的寶貝ECFA」，建議蔡政府與民進黨儘速通過兩岸協議監督條例，然後順著兩岸經濟合作架構協議（ECFA）走，作為敲門磚、再加入占全球人口50％的RCEP，南向政策才有可能成功。賴士葆主張，想要加入RCEP，「大陸這塊沒通過幾乎不可能」，但如今連國貿局ECFA小組都裁撤，「代表新南向是喊假的」。

國政基金會召集人林祖嘉則批評台灣「越來越鎖國」，他強調進出口是帶動台灣經濟成長最重要的部分，認為台灣應快速融入經濟體系；林祖嘉指出，TPP國家佔台灣對外貿易總量35％，RCEP則佔對外貿易57％，其中包含中國的29％。林認為政府因嚴重意識考量，對中國市場抱有很高敵意，但現在TPP沒有了，RCEP重要性一定會提高，至今也沒看到政府提出任何有說服力的做法。林祖嘉認為，蔡政府砸大錢做內需，但更重要的是國際市場，如果能把國際市場打開，帶來的效益會比擴大內需更大。國政基金會執行長孫立群也抨擊政府忽略與中國的關係，批評陸委會竟然宣導新南向政策，主張裁撤陸委會「去死好了」，認為留著海基會就好。

至於政府希望與美日洽簽FTA，孫立群談到台美FTA重點是美豬，台日FTA牽涉核災地區食品進口爭議，加入RCEP則需改善與中國關係，呼籲政府都必須給國人明確交代。