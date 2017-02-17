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林全「燒聲」報告 藍委高亢拍桌 綠委貼心遞水

民進黨立委鄭運鵬貼心上前遞水，為行政院長林全的燒聲危機解圍。（記者鄭鴻達攝）

2017-02-17  11:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院開議，行政院長林全進行施政報告時，國民黨立院黨團立委們高舉標語，高喊「施政無能、林全下台」、「人民不滿我拍桌」、「一例一休、全民皆輸」等口號拍桌抗議，帶來熱鬧開場，後林全報告不時「燒聲」，民進黨立委鄭運鵬則如暖男般，上前遞水解圍。

行政院長林全今日赴立法院進行施政報告，在林全走上台準備報告的同時，國民黨團立委高舉抗議標語，集體走向座位前方，齊聲高喊「施政無能、林全下台」、「人民不滿我拍桌」、「一例一休、全民皆輸」、「美豬開放、全民抵抗」等口號，一起拍桌抗議。

藍委拍桌抗議後，林全也順利地開始進行施政報告，但不知何故，林全似乎感到喉嚨不舒適，報告過程中，不時地咳嗽並清嗓子，顯得不太舒服，民進黨立委鄭運鵬見狀，突如其來貼心地走上台前，遞了一杯開水給林全飲用，適時地為林全「燒聲」危機解圍。

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  • 在立法院開議首日，國民黨立委們高舉標語，拍桌抗議。（記者鄭鴻達攝）

    在立法院開議首日，國民黨立委們高舉標語，拍桌抗議。（記者鄭鴻達攝）

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