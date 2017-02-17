李全教賄選仍判有罪 國民黨聲援質疑政治迫害
2017-02-17 11:30
〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨籍台南市議長李全教涉嫌於2014年台南市議會議長選舉時，透過白手套向部分台南市議員期約賄選，法院今日二審判決有罪，國民黨文傳會副主委胡文琦聲援李全教，呼籲台灣司法不要只辦藍、不辦綠，這項判決完全是司法配合政治迫害，要徹底拔除藍營在南部的勢力，印證法院才是民進黨開的，呼籲有道德良知的司法人士都應出來說公道話。
胡文琦表示，李全教案有蹊蹺詭異之處，因為一般賄選案都會有收受方，但現在只看到傳聞中送錢的人有罪，但收錢的台南市議員，卻沒有任何一人被判罪，非常詭異。
他還說，李全教的對手明明也是金流明確，司法單位竟然容許以補開政治獻金收據的方式，不予起訴，對這種詭異的神邏輯提出嚴正質疑，希望檢調單位能針對李全教提出的所有質疑加以回應。
胡文琦表示，最近民進黨政府要召開全國司法改革會議，也許李全教案就是一個試金石，希望司法單位不要只辦藍不辦綠。
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