國民黨文宣被控加重誹謗 馬英九獲不起訴
2017-02-17 10:48
〔記者錢利忠／台北報導〕前台南市長許添財不滿2010年五都升格期間，國民黨推出有關地制法的電視文宣廣告，提及五都升格後，過去的鄉鎮民代將轉換有給職，還指許添財支持，為此指控當時的國民黨主席馬英九、秘書長金溥聰加重誹謗；金溥聰先前已獲不起訴確定，台北地檢署認為此事可受公評，今天將馬英九不起訴。
99年1月28日，許添財在綠營立委及台南市議員等人陪同下，赴台南地檢署按鈴提告，指控馬、金2人加重誹謗；此案後來移轉北檢偵辦。
許添財當時指出，國民黨製作的電視文宣廣告中，提及「蘇煥智最先提出鄉鎮市長與代表可領4萬5，許添財贊成區諮委是有給職」，此舉意圖毀損其名譽及人格，意圖使社會大眾降低對許添財的評價。
許添財指出，他僅同意鄉鎮市長轉任區長，可採機要職，並限定機要任用資格，僅針對績優者任用區長，非全部轉任，民主時代哪有保證當官的道理；國民黨當時以不實的文宣誤導民眾，影響其個人名譽，使他幾十年來為台灣民主運動所做的努力與貢獻受到人民質疑，國民黨事後又不道歉，才不得已提告。
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