| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道三號驚傳遊覽車火燒車 乘客全數疏散
 首頁 > 政治

國民黨文宣被控加重誹謗 馬英九獲不起訴

2017-02-17  10:48

〔記者錢利忠／台北報導〕前台南市長許添財不滿2010年五都升格期間，國民黨推出有關地制法的電視文宣廣告，提及五都升格後，過去的鄉鎮民代將轉換有給職，還指許添財支持，為此指控當時的國民黨主席馬英九、秘書長金溥聰加重誹謗；金溥聰先前已獲不起訴確定，台北地檢署認為此事可受公評，今天將馬英九不起訴。

99年1月28日，許添財在綠營立委及台南市議員等人陪同下，赴台南地檢署按鈴提告，指控馬、金2人加重誹謗；此案後來移轉北檢偵辦。

許添財當時指出，國民黨製作的電視文宣廣告中，提及「蘇煥智最先提出鄉鎮市長與代表可領4萬5，許添財贊成區諮委是有給職」，此舉意圖毀損其名譽及人格，意圖使社會大眾降低對許添財的評價。

許添財指出，他僅同意鄉鎮市長轉任區長，可採機要職，並限定機要任用資格，僅針對績優者任用區長，非全部轉任，民主時代哪有保證當官的道理；國民黨當時以不實的文宣誤導民眾，影響其個人名譽，使他幾十年來為台灣民主運動所做的努力與貢獻受到人民質疑，國民黨事後又不道歉，才不得已提告。

廣告
  • 許添財99年期間提告，指控馬、金2人加重誹謗，金溥聰先前已獲不起訴確定，台北地檢署認為此事可受公評，今天將馬英九不起訴。（資料照，記者朱沛雄攝）

    許添財99年期間提告，指控馬、金2人加重誹謗，金溥聰先前已獲不起訴確定，台北地檢署認為此事可受公評，今天將馬英九不起訴。（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 許添財 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：國民黨文宣被控加重誹謗 馬英九獲不起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.