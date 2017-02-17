直升機今晨首降國防部 馮世寬：為運送補給物資

2017-02-17 10:44

［記者彭琬馨／台北報導］針對國防部清晨於博愛營區，派遣空軍S-70C海鷗直升機、陸軍UH-60M黑鷹直升機進行萬鈞計畫。國防部長馮世寬表示，這是戰備整備的一部分，操作項目以「安降」為主，主要為了準備物資的運輸補給或撤離。

馮世寬上午於立法院接受媒體訪問時表示，這次演習主要是為漢光演習做準備，演習內容也能讓總統、部長順利進入第二指揮所。馮世寬強調，直升機比在路上行進還要快，因此做了這個準備，時間點上則沒有什麼特別。

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