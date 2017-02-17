遊覽車重大事故 藍委點名賀陳旦負最大責任

國道遊覽車重大事故，國民黨立委林為洲點名交通部長賀陳旦應負最大責任。（記者鄭鴻達攝）

2017-02-17 10:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕蝶戀花旅行社一日武陵賞櫻遊覽車，發生33死重大車禍，立法院開議首日，行政院長林全也將為此報告。國民黨立院黨團首席副書記長林為洲，點名交通部長賀陳旦要負最大責任，指其不負責任、沒擔當，且對工時理解與眾不同、說法前後不一。

在立法院國民黨團大會前，林為洲受訪指出，遊覽車事故，將是開議首日重點的重點，賀陳旦在事發後的反應令人失望，不但不負責任，且賀陳旦起先說此次事故為個案，對於工時理解又違背大家認知，說法前後不一，顯然忽略結構性、制度性、系統性的問題。

國民黨立委曾銘宗也指出，國內一再發生類似的遊覽車事故，已對台灣觀光產業造成衝擊，盼此次是最後一次，也希望蔡英文政府，能提出具體措施，勿讓類似事故再度發生。