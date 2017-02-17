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拚年金改革 立院民進黨團爭10席司委

2017-02-17  10:25

〔記者曾韋禎／台北報導〕第九屆立法院第三會期今日開議。為宣示力拚年金改革的決心，立法院民進黨團決定，司法及法制委員會的席次將從8人擴增至10人，盼能爭取兩席召委。

民進黨團今早召開黨團會議，黨團總召柯建銘表示，因為20日就要交出各委員會名單，幹事長最晚要在當天中午前選出，因為幹事長一定要去司委會。

段宜康指出，目前司委會共13席，僅8席的民進黨團要獲得親民黨團支持，才能靠抽籤選出第二席召委；如果擴編到9席，就有機會自己抽籤選出，但目前僅7人報名司委，不如葉宜津、劉櫂豪兩位想選幹事長的，都來司委會。

柯建銘認為，那就不如增加到10席。劉櫂豪與葉宜津皆當場表態，無論誰當召委，都願意前往司委會。

柯建銘接著指出，經濟、交通、衛環委員會仍然是擠破頭。對於蔡培慧爭取以專業保障名額續留經濟委員會，柯建銘強調，就算經濟博士也不能說他非去經委會不可，政治才是立委的專業，現在是政府推動改革的非常時期，大家應該配合政府的需要，並以一生都充滿學習的機會，勉勵立委嘗試前往不同的委員會。

由於參與各委員會的名單大致底定，兩位有意爭取幹事長的人選都願意前往司委會；黨團因此決定，待24日所有立委都回國後，再投票選舉幹事長。

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  • 立法院民進黨團決定，司法及法制委員會的席次將從8人擴增至10人，盼能爭取兩席召委。圖為黨團總召柯建銘。（資料照，記者廖振輝攝）

    立法院民進黨團決定，司法及法制委員會的席次將從8人擴增至10人，盼能爭取兩席召委。圖為黨團總召柯建銘。（資料照，記者廖振輝攝）

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