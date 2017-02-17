AIT有陸戰隊進駐？ 李大維：美國自己決定

2017-02-17 10:26

［記者彭琬馨／台北報導］外交部長李大維上午針對美方將在美國在台協會內湖新館落成後，將派駐陸戰隊一事表示，AIT新館址內部的安全維護、人力配置，美方政府皆會依據國際相關法律做決定，台灣也將盡力協助。

李大維上午赴立法院備詢接受媒體訪問時作上述表示。李大維說，美國政府在未來館舍行政上的安排過程，都與外交部保持密切聯繫。

媒體詢問此作為是否表示台美關係友好，或美國將於台灣駐軍？李大維表示，政策詮釋留給相關學者專家。至於我駐美代表處是否也會恢復80年代的憲兵駐守安排，李大維說，「這可能要問國防部長」。

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