| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道三號驚傳遊覽車火燒車 乘客全數疏散
 首頁 > 政治

AIT有陸戰隊進駐？ 李大維：美國自己決定

2017-02-17  10:26

［記者彭琬馨／台北報導］外交部長李大維上午針對美方將在美國在台協會內湖新館落成後，將派駐陸戰隊一事表示，AIT新館址內部的安全維護、人力配置，美方政府皆會依據國際相關法律做決定，台灣也將盡力協助。

李大維上午赴立法院備詢接受媒體訪問時作上述表示。李大維說，美國政府在未來館舍行政上的安排過程，都與外交部保持密切聯繫。

媒體詢問此作為是否表示台美關係友好，或美國將於台灣駐軍？李大維表示，政策詮釋留給相關學者專家。至於我駐美代表處是否也會恢復80年代的憲兵駐守安排，李大維說，「這可能要問國防部長」。

相關影音

廣告
  • 有關傳出美國將派遣陸戰隊進駐AIT美國在台協會，外交部長李大維表示，美方政府會依國際相關法律做決定，台灣也將盡力協助。圖為AIT美國在台協會內湖新館興建情況。（資料照，記者張嘉明攝）

    有關傳出美國將派遣陸戰隊進駐AIT美國在台協會，外交部長李大維表示，美方政府會依國際相關法律做決定，台灣也將盡力協助。圖為AIT美國在台協會內湖新館興建情況。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AIT台北辦事處 陸戰隊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：AIT有陸戰隊進駐？ 李大維：美國自己決定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.