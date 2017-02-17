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美陸戰隊駐AIT代表外交突破？ 外長：由專家詮釋

美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新址將於今年完工。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-17  10:34

〔即時新聞／綜合報導〕前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長楊甦棣昨透露，位於北市內湖的AIT台北辦事處新館啟用後，美方將派陸戰隊駐守。AIT未否認此一說法。外交部長李大維今在立院受訪時則表示，我國政府會儘量配合。

本報報導，AIT台北辦事處今年將搬入位於北市內湖金湖路的新館，採堡壘式設計，內部設置斜坡車道、多個安全崗哨，安全標準比照美國駐其他邦交國的使領館。美國依據「外交機構法」，1946年起授權美國海軍陸戰隊駐守美國駐外大使館，全球總兵力約1000餘人。

昨媒體報導，前AIT台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）透露，美國將派遣陸戰隊負責AIT內湖新址維安。AIT發言人游詩雅則說，目前無法公開討論細節，按照AIT慣例，AIT人力將與地方當局合作，共同維護內湖新館的安全。

《蘋果日報》報導，李大維在立院受訪表示，依照國際相關法律，美方有權利在辦事處新館配置其安全人力。至於此舉是否代表外交上的突破，李大維將詮釋留給專家學者，並說美方為何這樣決定，應詢問AIT發言人。

報導指出，關於我國駐美的台北經濟文化代表處是否能恢復憲兵駐守，李大維說，這要問國防部長。

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  • 外交部長李大維。（資料照，記者羅沛德攝）

    外交部長李大維。（資料照，記者羅沛德攝）

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