蔡正元爆W姓候選人拉黑道入黨 藍委籲黨職保持中立

2017-02-17 10:16

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國國民黨主席選舉升溫，但黨政策會執行長蔡正元昨爆料，殺警案主嫌萬少丞乃「W姓主席候選人」託人拉入黨，被解讀是影射前副總統吳敦義。國民黨立院黨團首席副書記長林為洲呼籲，黨職人員牽涉承辦選務，應盡量保持中立，勿讓選舉有太多紛擾。

蔡正元昨在中常會中爆料，指曾有媒體人提醒，「一位W姓主席候選人找H人士、Y議員拉人入黨，其中有萬少丞」，被外界解讀是在影射吳敦義，對此，吳敦義不點名地反駁表示「爆料人就是洩密的人」，表示黨主席選舉怎可用栽贓手法，這不道德、不公道。

林為洲今日在立法院受訪表示，黨內有多元聲音很正常，他很支持，但「給大家參考」，身為黨職人員，因牽涉承辦選務，應盡量保持客觀中立。媒體追問林為洲是否認為蔡正元有保持中立，林為洲僅再次強調「黨職人員盡量保持中立，讓選舉不要這麼多紛擾」。

對於人頭黨員議題紛紛擾擾，林為洲認為此與公職人員選舉的幽靈人口問題很像，不管背景是黑道、酒店或一般百姓，不應讓人頭黨員操縱選舉，改革應仿效公職選舉，讓被查出屬實者當選無效，此問題民進黨也被困擾20多年，更是未來黨主席所要面對的問題。