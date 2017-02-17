| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道三號驚傳遊覽車火燒車 乘客全數疏散
 首頁 > 政治

蔡正元爆W姓候選人拉黑道入黨 藍委籲黨職保持中立

2017-02-17  10:16

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國國民黨主席選舉升溫，但黨政策會執行長蔡正元昨爆料，殺警案主嫌萬少丞乃「W姓主席候選人」託人拉入黨，被解讀是影射前副總統吳敦義。國民黨立院黨團首席副書記長林為洲呼籲，黨職人員牽涉承辦選務，應盡量保持中立，勿讓選舉有太多紛擾。

蔡正元昨在中常會中爆料，指曾有媒體人提醒，「一位W姓主席候選人找H人士、Y議員拉人入黨，其中有萬少丞」，被外界解讀是在影射吳敦義，對此，吳敦義不點名地反駁表示「爆料人就是洩密的人」，表示黨主席選舉怎可用栽贓手法，這不道德、不公道。

林為洲今日在立法院受訪表示，黨內有多元聲音很正常，他很支持，但「給大家參考」，身為黨職人員，因牽涉承辦選務，應盡量保持客觀中立。媒體追問林為洲是否認為蔡正元有保持中立，林為洲僅再次強調「黨職人員盡量保持中立，讓選舉不要這麼多紛擾」。

對於人頭黨員議題紛紛擾擾，林為洲認為此與公職人員選舉的幽靈人口問題很像，不管背景是黑道、酒店或一般百姓，不應讓人頭黨員操縱選舉，改革應仿效公職選舉，讓被查出屬實者當選無效，此問題民進黨也被困擾20多年，更是未來黨主席所要面對的問題。

廣告
  • 國民黨立院黨團首席副書記長林為洲表示，黨主席選舉中的人頭黨員問題，處理上應仿公職選舉。（記者鄭鴻達攝）

    國民黨立院黨團首席副書記長林為洲表示，黨主席選舉中的人頭黨員問題，處理上應仿公職選舉。（記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 林為洲 蔡正元
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：蔡正元爆W姓候選人拉黑道入黨 藍委籲黨職保持中立


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.