賄選案二審改判3年6月 李全教：對司法失望

2017-02-17 10:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會議長賄選案今天二審宣判，前議長李全教被改判有期徒刑3年6月，褫奪公權5年。李全教今天並未到庭聆判，他電話受訪認為司法不公，對司法感到失望。

李全教語帶無奈地說，「我能說什麼呢？」他希望有良心的司法官，能夠勇敢站出來。他也將提出上訴。