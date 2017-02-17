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賄選案二審改判3年6月 李全教：對司法失望

2017-02-17  10:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會議長賄選案今天二審宣判，前議長李全教被改判有期徒刑3年6月，褫奪公權5年。李全教今天並未到庭聆判，他電話受訪認為司法不公，對司法感到失望。

李全教語帶無奈地說，「我能說什麼呢？」他希望有良心的司法官，能夠勇敢站出來。他也將提出上訴。

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  • 前台南市議長李全教說，對司法感到失望。（資料照，記者蔡文居攝）

    前台南市議長李全教說，對司法感到失望。（資料照，記者蔡文居攝）

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