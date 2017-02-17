監督聯盟內戰升溫 劉亞平嗆李來希體系是「豬隊友」

劉亞平痛批李來希的公務員系統，他認為跟這些搞不清楚事實和道理的「豬頭聯盟」，要怎麼繼續抗爭下去。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-17 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕監督年金改革行動聯盟內鬨越演越烈，監督聯盟副召集人劉亞平繼昨天在臉書砲轟李來希違反決議搶先募款後，今早又自爆李來希的公務員體系，把他與監督聯盟召集人黃耀南的臉書權限給褫奪。

監督聯盟副召集人劉亞平今早在臉書表示，李來希的公務員體系，違反聯盟決議，褫奪召集人黃耀南的聯盟臉書權限，還將他完全封鎖，痛批李來希他們的行為已經是「造反」了；他認為軍公教人員要喊團結之前，「搞清楚組織運作和決議，搞清楚誰是誰非？搞清楚誰違反決議？搞清楚誰造神、愛錢、割稻尾？」

劉亞平痛批李來希的公務員系統，屢次違反聯盟決議，又將他們的臉書權限給封鎖，他認為跟這些搞不清楚事實和道理的「豬頭聯盟」，要怎麼繼續抗爭下去，呼籲他們不要再「豬頭」了。

李來希遭爆料違反聯盟決議搶先募款，抵制軍公教聯合募款和訴訟，還違反聯盟決議在聯盟FB及各縣市LINE群組張貼捐款帳號，不過他在臉書上回應：「當我身心俱疲的帶領全國37個公務人員協會理事長，合力爭取我們的基本權利的時候，他們在做什麼？還在po文造謠內鬥嗎？真是無言」。