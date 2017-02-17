汪笨湖遺體入殮 25日家屬辦追思禮拜
2017-02-17 09:48
〔記者劉婉君／台南報導〕作家、政論名嘴汪笨湖（本名王瑞振），昨天上午病逝，享壽65歲，遺體已於昨天下午移往台南市立殯儀館入殮，據了解，家屬尚未提出火化申請，相關過程及資訊也不願公開，希望這段時間不要再受外界打擾。
根據台南市殯葬管理所規定，遺體火化須在前一天先提出申請，汪笨湖家屬昨天並未提出，因此今天應不會火化。
家屬昨天曾透過成大醫院轉達訊息，汪笨湖追思禮拜將於25日下午2時，在台南市安平區怡平路的天橋教會舉行。
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